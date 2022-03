POULIN, Lisa



À la Maison Michel-Sarrazin, le 22 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Lisa Poulin, épouse de monsieur André Nadeau, fille de feu Charles Poulin et de feu Juliette Drouin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Lyne (François Delaître), ses petits-enfants: Frédérique et Edouard; sa soeur, son frère, son beau-frère et sa belle-soeur: Edith (Jacques Cloutier), Mario (Hélène Lessard) et feu Lise Nadeau (feu Renald Leblond); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CRIC de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Rédempteur.