LAVOIE, Marie-Paule



Au centre d'hébergement du Boisé le 24 février 2022, à l'âge de 95 ans et 11 mois est décédée dame Marie-Paule Lavoie. C'est son dernier voyage sans billet de retour où l'ont accueillie, bras grands ouverts, ses parents: Adolphe Lavoie et Éva Dubé; ses sœurs et frères: Alberta (Alphé Caron), Blanche (Wenceslas Laplante), Irène (Alphonse Parent), Rita (Jean Berchmans-Frève), Gérard (Adrienne Parent), Armand (Élianne Ouellet), Roger (Anizie Pelletier), Paul-Émile (Marie-Paule Lavoie), René. Elle a été enseignante pendant 35 ans à Château-Richer et Saint-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil sa famille d'adoption Claudette Lavoie, Colette Lavoie (Richard Vézina), Normand Lavoie (Céline Picard), Monique Frève, ses filleules: Thérèse Caron, Lise Lavoie, Julie Plante; et de nombreux neveux et nièces sur quatre générations. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency.Merci au docteur Maurice Lavoie et au personnel du Centre d'hébergement Du Boisé pour l'attention et les bons soins prodigués à tante Marie-Paule. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Laura Lémerveil, www.lauralemerveil.ca/dons