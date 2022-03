LANGLOIS, Louise Bernatchez



À son domicile, le 18 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Louise Bernatchez, épouse de monsieur Albert Langlois. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Bernatchez et de feu dame Marguerite Pelletier. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à lajour des funérailles, à compter de 9h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.Outre son époux Albert, elle laisse dans le deuil sa fille Lisa (Yves Laberge), son petit-fils Gabriel, ses frères et sœurs : André (Brigitte Mercier), feu Suzanne (Michel Lachance), feu Rita, Françoise (Gilles Thibault), François (Ginette Blais), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois : feu Joseph (feu Aline Desjardins), feu Gracia (feu Alcide Morin), feu Lucien, feu Germaine (feu René Langlois), feu Maria (feu Pierre Noël), Alice (feu Raymond Marchand), feu Yvonne (feu Arsène Bernard), feu Julienne, feu Louise (feu Robert Mercier), feu Diana, feu Jeannette (feu Roland Couture), Isabelle (feu Jean-Guy Bissonnette), Georgette (feu Lucien Bernier), ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Montmagny dont l'équipe de soins à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ . La direction des funérailles a été confiée à la