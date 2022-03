«C’est décevant» – Marc Ramsay

L’entraîneur Marc Ramsay vit une situation qui n’est pas évidente. Au cours des dernières heures, trois de ses boxeurs ont été touchés, de près ou de loin, par les nouvelles sanctions des organismes mondiaux de boxe.

Le champion unifié Artur Beterbiev et les poids lourds Arslanbek Makhmudov et Oscar Rivas ont vu leur carrière prendre une nouvelle tournure.

Pendant que ce sera difficile pour Beterbiev de défendre ses ceintures, Makhmudov a perdu sa place dans les classements de la WBO et de la WBA. Le géant russe est détenteur d’un titre mineur (NABA) de cette dernière association.

«Pour nous autres qui travaillons fort et pour ceux comme Camille (Estephan) qui investissent des sommes importantes dans les carrières, c’est décevant, a mentionné Marc Ramsay lors d’un entretien téléphonique. Tout ce qui se passe, ça dépasse le cadre sportif.

«De n’importe quelle manière, on tente de mettre de la pression sur le régime russe. Toutes les manières sont justifiées. Je le comprends.

«En même temps, je suis vraiment sceptique. Les suspensions d’athlètes professionnels vont-elles avoir une réelle influence sur les décisions politiques de (Vladimir) Poutine ? Pour le moment, on subit et on ne peut rien faire.»

En mode patience

Ramsay a eu une discussion avec Makhmudov dans les dernières heures. Il le fera aussi avec Beterbiev lors de son retour des États-Unis.

«Pour Makhmudov, il n’y a pas de panique. On vient de finir un combat, a ajouté Ramsay. On va regarder la direction que la situation va prendre. On va être patients.»

Les décisions politiques de Poutine ne sont pas un sujet de discussion régulier dans le gymnase de Ramsay. Il faut aussi préciser que Makhmudov et Beterbiev ne sont pas à l’entraînement depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

Pour ce qui est de Rivas, il aura une grosse pointure devant lui lors de sa première défense de son titre WBC des super-lourds-légers en juin.

«Je ne sais pas si le fait de ne pas affronter Evgeny Romanov va améliorer notre sort. Lorsque tu es champion du monde, tu dois faire face à la musique. Que ce soit Romanov ou un autre, on va se préparer en conséquence.»