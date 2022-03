Côte-Nord: plus de 1 million $ pour attirer de nouveaux résidents

Québec et les MRC de la Côte-Nord ont signé une entente de cinq ans d’un million et demi de dollars pour attirer de nouveaux résidents dans la région et favoriser leur établissement à long terme.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société du Plan Nord et les six MRC de la région ont annoncé un investissement de 500 000 $ chacun. Cet argent servira à faire la promotion de la région pour attirer des jeunes, des immigrants et de la main-d'œuvre selon le préfet Marcel Furlong. Si la Côte-Nord reçoit ce coup de pouce de Québec, c’est qu’elle fait partie des trois régions les moins populeuses de la province selon les dernières statistiques.

Elle est aussi la seule région où la population s’est réduite entre 2019 et 2020.

Le but de cette campagne est de faire connaître la région pour renverser la vapeur. Attiré de nouveaux travailleurs dans la région est un enjeu prioritaire de la Chambre de commerce de Manicouagan.

Avec des partenaires du milieu, l’organisme développe d’ailleurs une stratégie de rétention en vantant la qualité de vie de la Manicouagan. Le président, Antonio Hortas, croit que cette entente financière tombe à point nommé pour son projet.