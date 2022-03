Des adversaires politiques font équipe pour la création d’un programme universitaire

Le péquiste Guillaume Rousseau et le libéral Luc Fortin ne s’affronteront pas une nouvelle fois aux prochaines élections provinciales, mais feront équipe à l’extérieur de l’arène politique pour créer un nouveau programme de droit et politique à l’Université de Sherbrooke, en Estrie.

Ils étaient adversaires aux dernières élections provinciales dans le comté de Sherbrooke. Quatre ans plus tard, les deux hommes marchent côte à côte vers la création d’un nouveau programme universitaire.

«Même si on provient de différents partis, on partage la même passion pour le service public et la politique», a lancé en souriant l’ex-ministre Luc Fortin.

«Luc et moi, on a à cœur le développement de Sherbrooke et de l’université alors ça nous fait plaisir de travailler ensemble», a mentionné le professeur de droit Guillaume Rousseau.

Le programme droit et politique appliqués de l’État vise à former et spécialiser des fonctionnaires, conseillers politiques et juristes pour travailler dans les différents ministères et cabinets politiques.

«On a de très bons diplômés en science politique et de très bons diplômés en droit, mais il n’existe pas de programme qui relie les deux ensemble et c’est pour ça qu’on l’a créé. Quand vient le temps de rédiger un projet de loi, de défendre une contestation ou plaider pour l’État, ce sera fort utile. Je suis persuadé qu’il y a un besoin parce que je reçois sans cesse des appels de gens à Ottawa et Québec à la recherche de ce type de profil», a souligné M. Rousseau.

«Moi j’aurais bien aimé avoir une formation comme ça avant de devenir conseiller politique en 2006», a indiqué le chargé de cours Luc Fortin.

La première cohorte est attendue en salle de cours l’automne prochain. Les inscriptions se terminent le 1er avril.