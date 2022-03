Des chalets (vraiment) uniques à louer sur les falaises du Bic

Les chalets du Vieux Loup de Mer ne sont pas comme les autres. Ce ne sont pas des mini-maisons scandinaves, ni des dômes de luxe, ni des chalets en bois rond. Ce sont d’authentiques maisons de bois traditionnelles, perchées sur les falaises du Bic, en surplomb du fleuve Saint-Laurent.

Autrefois appelée Au Refuge du Vieux Loup de Mer, l’entreprise a vu le jour il y a 22 ans. Au départ, il n’y avait qu’un seul chalet, le Pic Bois — celui de Martin Gagnon et Jean-Luc Leblond, les deux propriétaires du site.

Aujourd’hui, il y en a un total de 15.

Ce sont presque toutes de vieilles maisons de bois «pièces sur pièces» de la région du Bas-Saint-Laurent qui allaient être démolies ou abandonnées. Les entrepreneurs les ont démontées morceau par morceau, puis soigneusement reconstruites et réaménagées sur leur terrain au fil des ans.

Une riche histoire

«Tous les bâtiments sont uniques dans leur construction et dans leur contenu», précise Martin Gagnon, copropriétaire du Vieux Loup de Mer. Si vous réservez Le Nordet, par exemple, vous poserez vos valises dans une maison de ferme d’autrefois. Si vous logez dans Le Navigateur, vous serez, sans le savoir, dans un ancien entrepôt commercial récupéré près du quai de Rimouski.

Chaleureux, les chalets sont surtout décorés avec des objets provenant d’antiquaires et de brocanteurs — cuisinières électriques anciennes, têtes de chevreuil, canards de bois —, mais ils n’en offrent pas moins un confort 100 % moderne.

Après tout, le concept proposé aujourd’hui par le Vieux Loup de Mer est celui de «chalets hôteliers». En plus du bbq, du poêle à bois et des autres commodités typiques d’un chalet haut de gamme, vous y trouverez des services comme à l’hôtel: accueil à la réception, produits pour la douche, petits-déjeuners livrés chaque matin (dans votre boîte à pain!), etc.

Pour les gourmets

Depuis l’été 2020, le site offre aussi un «garde-manger» gourmet. Une idée née en raison de la COVID-19. «Quand la pandémie est arrivée, tout était fermé, les gens nous appelaient pour nous demander s’ils pouvaient aller à l’épicerie et le gouvernement nous disait d’apporter nos provisions», se rappelle Martin Gagnon.

Il a donc contacté des producteurs et restaurateurs de la région et s’est mis à offrir des petits plats sous vide, dont ceux de la célèbre cheffe du Bic Colombe Saint-Pierre.

Le Vieux Loup de Mer propose maintenant des produits provenant de quatre restaurants de la région (Chez St-Pierre, Arlequin, L’Ardoise et Les Affamés), d’une trentaine de producteurs locaux et d’au moins sept microbrasseries, en plus d’une sélection grandissante de vins québécois.

«Les gens peuvent commander d’avance ou s'approvisionner ici, explique Martin Gagnon. Ils peuvent apprêter les plats dans leur chalet, en restant dans leurs pantoufles, avec la cheminée qui chauffe.»

Au grand air

En hiver, cinq des 15 hébergements du Vieux Loup de Mer sont disponibles. Paisible, boisé, l’endroit est particulièrement propice aux séjours de ressourcement ou de plein air hivernal. Il dispose de grands escaliers menant sur les rivages blancs du St-Laurent. Et, surtout, il se trouve à seulement deux minutes de voiture des sentiers et des magnifiques anses glacées du parc national du Bic.

