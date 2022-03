Des conditions de sentiers à leur meilleur

Grâce aux chutes de neige que dame Nature nous a offertes, combinées aux températures froides, les bénévoles des clubs de motoneigistes ont réussi à créer des conditions quasi parfaites dans la majorité des régions du Québec.

« Je suis très fier de dire aux motoneigistes que les conditions dans la vaste majorité des régions du Québec, sont les meilleures que nous avons eues cette saison, d’expliquer monsieur Michel Garneau de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Il peut arriver qu’on retrouve un fonds de glace à certains endroits. Toutefois, comme nous avons eu beaucoup de neige dernièrement, et on nous en annonce pour cette semaine encore, cela fait en sorte que les conditions sont exceptionnelles.

La seule région qui vit un petit problème, dans certains secteurs, ce sont les Cantons-de-l’Est. Il y a des clubs qui sont encore fermés et d’autres qui offrent des conditions acceptables. Pour la Montérégie, tous les clubs sont ouverts et les conditions de sentiers sont parfaites. C’est vraiment un bon temps pour profiter de ces conditions exceptionnelles parce que l’on ne sait jamais combien de temps la saison va durer. »

Du côté de la Gaspésie, le problème pour les clubs, c’est qu’ils ont vécu trois tempêtes coup sur coup. « Ils ont de la difficulté à prendre le dessus pour l’entretien des sentiers, d’expliquer monsieur Réjean Blouin de Village Grande Nature.

Les gens nous disent avoir parfois eu de la difficulté à se rendre. Mais, tous ces efforts supplémentaires sont vite oubliés, en raison de la beauté de la nature et des décors que nous offrons. »

Si les conditions continuent de la sorte et que la nature collabore, la saison pourrait bien se prolonger jusqu’à la mi-mars pour les secteurs les plus au sud et jusqu’au début d’avril pour les secteurs les plus au nord.

UN MOIS SÉCURITAIRE

Le mois de février est reconnu à juste titre comme celui où il y a le plus grand nombre de motoneigistes dans les sentiers. Malgré cet achalandage, cette saison, il n’y a pas eu d’incidents ou d’accidents majeurs.

« Honnêtement, le bilan de sécurité est favorable pour le mois de février, d’expliquer monsieur Garneau. Tout le monde est bien conscient qu’un accident ou un décès, c’est un de trop. Cette saison toutefois, compte tenu de la circulation intense dans les sentiers, le bilan est excellent. Nous en sommes encore plus satisfaits parce que le nombre de motoneigistes a beaucoup augmenté au Québec. L’augmentation du nombre de membres de la Fédération devrait atteindre 10 %. L’an dernier, nous avions eu une année record avec près de 110 000 membres. Nous allons en établir un nouveau. Je crois sincèrement que le monde de la motoneige a repris son dynamisme d’antan. »

Pour ce spécialiste, plusieurs raisons expliquent cette remontée de popularité de la motoneige.

« Beaucoup de gens sont soit revenus à la motoneige ou ont découvert l’activité. Ce phénomène touche l’ensemble de l’Amérique du Nord où on peut pratiquer la motoneige. Il faut spécifier que les machines sont grandement améliorées. Beaucoup de gens n’avaient pas été en contact avec les nouvelles motoneiges. Aujourd’hui, nous avons des technologies propres, des suspensions incroyables, des bancs chauffants, les poignées chauffantes et plus... Aussi, les clubs se font un devoir d’offrir des conditions de sentiers exceptionnelles. Vraiment, nous sommes dans un autre monde. Pour les gens qui ont décidé de réessayer l’activité, ils ont eu la piqûre. Nous en avons une belle preuve avec les Portes Ouvertes alors que 15 % des gens qui y ont participé deviennent membres de la Fédération. »