[EN DIRECT] 7e journée de guerre en Ukraine: voici tous les développements

Au septième jour du conflit, les forces russes poursuivent leur offensive sur plusieurs villes d'Ukraine.

Près de 836 000 réfugiés ukrainiens ont fui le pays depuis le début de la guerre, estime l'ONU.

L'essentiel de la septième journée de guerre en Ukraine en trois points:

6h23 | Paralympiques 2022: les sportifs russes et biélorusses autorisés à concourir

5h42 | L'ONU recense près de 836 000 réfugiés venus d'Ukraine

Le nombre de réfugiés fuyant l'Ukraine pour les pays voisins a encore bondi pour atteindre presque 836 000 personnes au 1er mars, selon un recensement du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés publié mercredi.

5h25 | La principale banque russe Sberbank quitte le marché européen

Le groupe Sberbank, la principale banque de Russie, a annoncé mercredi se retirer du marché européen, après avoir été touché par des sanctions financières massives en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

5h18 | L’Assemblée générale de l’ONU appelée à condamner la Russie pour l’invasion de l’Ukraine

L’Assemblée générale de l’ONU est appelée à voter mercredi, après deux jours de discours de ses membres, sur un projet de résolution destiné à condamner la Russie pour l’invasion de l’Ukraine et lui demander un retrait «immédiat» de ses troupes.

L’Occident et l’ONU accusent Moscou de violer l’article 2 de la Charte des Nations unies intimant à ses membres de s’abstenir de menace et de recours à la force pour régler une crise. La Russie affirme de son côté exercer son droit à l’auto-défense, prévu par l’article 51 de la Charte.

5h05 | L'armée russe affirme avoir conquis la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine

L'armée russe a affirmé mercredi matin s'être emparé de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, près de la péninsule de Crimée, après des combats acharnés ces dernières heures.

«Des unités de l'armée russe ont pris le contrôle total de la capitale régionale de Kherson», a affirmé le porte-parole des forces armées russes, Igor Konachenkov.

4h30 | Intrusion d'un hélicoptère russe dans le Nord du Japon selon Tokyo, qui proteste

Tokyo a protesté mercredi auprès de Moscou après une violation présumée de l'espace aérien japonais par un hélicoptère russe dans le Nord de l'archipel nippon sur fond de tensions internationales autour de l'Ukraine.

Ce qui se passe actuellement à Kyïv et à Kharkiv est une indication que Poutine semble maintenant décidé à avoir recours en Ukraine à la tactique utilisée par les Russes en Tchétchénie.

De plus en plus isolée de l’économie mondiale, la Russie est happée de plein fouet par les sanctions de l’Occident en réponse à sa tentative d’envahir l’Ukraine. Selon Charles-Philippe David, fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, les conséquences pourraient être plus profondes que ce que s’imaginait Vladimir Poutine.

Des troupes aéroportées russes ont été parachutées à Kharkiv tard hier soir. Des combats faisaient alors rage dans cette ville de l’est de l’Ukraine.

Les médias de Québecor utiliseront dorénavant la graphie « Kyïv », plutôt que « Kiev », pour désigner la capitale de l’Ukraine.

