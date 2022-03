FRONGILLO, Gabrielle Tremblay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 février 2022, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédée madame Gabrielle Tremblay, épouse de feu monsieur Henri Frongillo, fille de feu madame Élodie Deschênes et de feu monsieur Jean Tremblay. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13 h 30 à 15 h 30.. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Mohamed), Yvon (Ginette), Carole (Richard), Diane, Bruno (Chantal), Louise; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Émilie (Pierre-Olivier) [Léonard], Joanie, Stéphanie (Olivier) [Matteo, Thomas], Sophie (Marc-Olivier), Cynthia (Jérôme) [Dereck, Maylia, Mavrick], Nicolas (Ariane), Thierry (Karol-Ann); ses frères et sœurs : feu Marguerite (feu Donald Juneau), feu Jean-Paul (feu Marie-Paule Bernier), feu Rosaire (feu Thérèse Chabot), feu Alfred (Claire Munger), feu Gérard (feu Hélène Patry (Jean-Louis Fortin)), feu Thomas (Réjeanne Aubé), feu Maurice (feu Jeannine Aubin), feu François (Françoise Desrochers); ses beaux-parents: feu Carmine Frongillo (feu Yvonne Rella); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Cécile (feu Charles-Émile Brulotte), feu Dora (feu Armand Beaulieu), feu Thérèse (feu Gérald Houde), feu Carmen (feu Reina O'Connell), Estelle (feu Ciriaco Petrillo), Philippe (feu Rachelle Bélanger), Léopold (Yvette Petitclerc), feu Marie-Berthe (feu Paul Bellemare), feu Joseph (feu Jacqueline Devico), feu André ( Lise Paradis), Marcelle (Jean-Guy Blais), Irène (Fernand Naud) et feu Claire (Jean-Guy Pelchat), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Lévis pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Téléphone : 418 835-7188, Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.