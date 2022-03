Invasion de l'Ukraine: «La Russie a perdu la guerre»

En envahissant l’Ukraine, la Russie a unifié le peuple ukrainien, clame un résident de Kyïv ayant fui le pays au cours des derniers jours.

En entrevue à TVA Nouvelles, Kevin Bensimon a témoigné de la résilience et du courage des Ukrainiens.

«Ils n’ont rien et ils sont en train de se battre pour ce rien-là. Ils ont 200 euros de salaire moyen par mois et ils se battent pour garder ça. Ça fait beaucoup relativiser sur la vie», affirme M. Simon.

Ce dernier décrit le peuple ukrainien comme un peuple fier et inspirant.

«La Russie a perdu la guerre, parce qu’ils peuvent envahir autant qu’ils veulent, ils ne prendront pas l’âme du pays», clame Kevin Bensimon

«Si Vladimir Poutine veut l’Ukraine, il va falloir qu’il tue tous les Ukrainiens. Il n’y en a pas un qui veut laisser le pays aux mains des Russes», ajoute-t-il.

Une longue fuite

Kevin Bensimon a également raconté comment il a réussi à fuir l’Ukraine pour se réfugier en Pologne, en partant avec une valise presque vide.

«Au début, on pense mettre des choses qui ont une valeur monétaire, mais plus rapidement, on se demande qu’est-ce qui a une valeur sentimentale et qu’est-ce qui pourrait être utile pour partir, parce qu’on ne sait pas vers où on part et combien de temps on va être bloqué», mentionne-t-il.

Sa route a été parsemée d’explosions, d’embouteillages, de chars d’assaut et de rafales de balles. À un certain point, il roulait à 150 km/h à sens inverse sur une autoroute. Plus tard, il est demeuré coincé pendant 37 heures dans un embouteillage faisant 8 km de long.

«Il y avait des centaines, voire des milliers, d’enfants qui marchaient pour traverser la frontière. C’était assez violent à voir, il faisait très froid dehors», raconte Kevin Bensimon.

Il a finalement réussi à traverser en Pologne où il affirme avoir été accueilli chaleureusement par les gardes-frontières.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.