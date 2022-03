Jean Charest : le retour du Jedi

Les souverainistes doivent être fâchés, capitaine Canada sera vraisemblablement de retour sur la scène politique fédérale.

Croyant s’être débarrassé de lui pour de bon depuis sa défaite en 2012 après avoir été à la tête du Québec pendant près de 10 ans, le voilà qui revient dans l’actualité politique fédérale, à leur grand désespoir.

Redoutable adversaire à la souveraineté, l’ancien Premier ministre québécois semble, tel un chat, avoir 7 vies (politiques). Alors que ceux qui le déteste semblent être particulièrement vocaux, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias, il accumule néanmoins les appuis tous azimuts depuis que les rumeurs voulant qu’il soit tenté par le leadership conservateur circulent.

Panique à bord

Comme je le disais, un vent de panique souffle sur les rangs souverainistes, tant au fédéral qu’au provincial. On se rappelle que PSPP et GND ont eu des propos indécents sur l’ancien premier ministre, ignorant du même coup, les règles élémentaires quant au respect que l’on doit à ceux qui nous ont dirigé, peu importe leur couleur politique.

Yves-François Blanchet, quant à lui soutient que Jean Charest a « plaqué le Québec dans le dos » en commentant le potentiel retour en politique de l’ancien Premier ministre, en faisant référence au fait qu’alors qu’il ait initié la bourse du carbone au Québec avec la Californie, cela est incompatible avec les positions conservatrices en matière d’environnement. Dois-je rappeler que M. Blanchet était ministre de l’Environnement au provincial lorsque le gouvernement Marois a décidé d’autoriser des forages visant l’exploration sur l’ile d’Anticosti pour ensuite dénoncer l’utilisation du pétrole de l’Ouest...Contradiction quand tu nous tiens.

Une course sale

Il ne faut pas s’y méprendre, la course au leadership du parti conservateur sera dure et sale. Les couteaux voleront bas et les attaques seront acerbes et viendront de partout. Deux visions se confronteront : d’un côté, Pierre Poilièvre député de Carleton, ancien ministre dans le gouvernement Harper, actuellement critique en matière de finances et héritier autoproclamé de la tradition harperienne du PCC et de l’autre côté Jean Charest, ancien Premier ministre québécois, représentant de la frange progressiste et centriste du parti, aux positions sociales claires mais ne comptant pas que des amis et des alliés, notamment au Québec.

C’est donc deux profils complètement différents qui s’offriront aux conservateurs. Et le choix sera on ne peut plus déterminant pour l’avenir du parti et sa capacité à s’imposer comme une alternative crédible aux libéraux. Après Sheer et O’toole, les conservateurs ne peuvent plus se permettre d’avoir des chefs de transition s’ils veulent faire face à Trudeau ou éventuellement à Freeland.

Un seul objectif : la victoire

Chose certaine, si Jean Charest entre dans la course, c’est pour gagner. Pas uniquement la chefferie, mais les prochaines élections fédérales et ainsi marquer l’histoire en devenant le premier Premier ministre provincial à devenir Premier ministre fédéral. Rien n’est gagné d’avance, mais si le passé est garant de l’avenir, seul M. Charest peut relever ce défi.