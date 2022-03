La Banque du Canada augmente son taux directeur

La Banque du Canada relève le taux directeur d’un quart de point. Le taux cible du financement à un jour passe de 0,25% à 0,5%.

L’objectif est de contrôler l’inflation qui s’établit désormais à un niveau record de 5,1%.

La Banque avait annoncé ses couleurs en janvier, prévenant qu’elle ne pouvait plus maintenir le taux directeur à son niveau planché sans s’éloigner dangereusement de sa cible de 2% d’inflation.

Une tempête nommée Poutine

Mais depuis la dernière sortie de la banque centrale, une autre tuile s’est abattue sur l’économie mondiale alors qu’elle ne s’était pas encore pleinement remise de la pandémie : l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Banque craint maintenant que l’inflation s’accélère encore plus que prévu.

«Les hausses de prix se sont généralisées et les mesures de l’inflation fondamentale ont toutes augmenté. Les mauvaises récoltes et les coûts de transport plus élevés ont fait monter les prix des aliments. L’invasion de l’Ukraine exerce des pressions à la hausse supplémentaires sur les prix de l’énergie et des produits de base alimentaires», explique la banque centrale.

L’attaque russe en Europe a automatiquement secoué les marchés internationaux, poussant le prix du pétrole brut à la hausse et avec lui celui de tous les biens de consommation. Les chaînes d’approvisionnement, encore perturbées par la pandémie, doivent maintenant absorber un autre choc. Les sanctions économiques imposées contre Moscou ont accentué le phénomène.

... deviendra un dangereux ouragan

Hier, la ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland a prévenu que, pour stopper Vladimir Poutine, des sanctions encore plus sévères sont sur le point d’être annoncées et risquent d’affecter l’économie canadienne.

Face à cet ouragan international, la Banque du Canada signale s’attendre à ce que «l’inflation à court terme dépasse la projection de janvier». Il lui faudra tenir la barre de l’économie canadienne d’une main de fer pour faire face aux vents contraires.

L’institution prévient d’ores et déjà que d’autres hausses du taux directeur suivront. La prochaine date d’établissement du taux cible de financement à un jour est le 13 avril.