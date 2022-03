Le CH se tire dans le pied

Il y a des aspects sombres à ce revers contre les Jets à Winnipeg. Il y a les huit buts accordés, les quatre buts des locaux en supériorité numérique et les sept buts sur 23 tirs contre Samuel Montembeault.

Mais il n’y a pas juste un ciel noir. Défait 8 à 4, le Canadien a trouvé une façon de montrer du caractère dans ce festival offensif. Avant même la dixième minute dans ce match, les Jets menaient déjà 4 à 0. On croyait à une première débâcle sous la gouverne de Martin St-Louis.

Le CH a marqué quatre buts sans riposte à partir du milieu de la première période pour revenir à égalité au pointage. Josh Anderson a été l’acteur clé de cette poussée avec un tour du chapeau, le premier de sa carrière dans la LNH.

Il n’y a toutefois pas eu de remontée magique. Pour reprendre les mots d’Anderson, le Tricolore s’est tiré dans le pied en visitant trop souvent le banc des punitions.

Un simple détail

St-Louis a analysé ce match de fou avec beaucoup de calme.

« On a eu un bon début de match, mais un jeu a tout fait débouler : le dégagement à deux pieds de la ligne rouge. Je crois vraiment que tous les jeux sont importants. Les petits jeux sont importants, Ça n’a pas l’air d’un gros jeu, mais ça a changé la première. On a permis à leurs joueurs de talent de toucher la rondelle. »

Alexander Romanov est celui qui a commis le dégagement à 5 min 15 s en première, avant la rafale de quatre buts des Jets.

« Mais j’ai aimé notre poussée après ça, a dit St-Louis. On a continué à jouer, on s’est battus. À 4-4, on a un tir de punition (Rem Pitlick). Ç’aurait pu être 5-4. Après ça, on a pris une punition. On dirait que ce soir, on s’auto-infligeait. On a cherché à ouvrir le jeu pour revenir. Dans les derniers matchs, on n’a pas eu à revenir de l’arrière. C’est normal d’ouvrir ton jeu, je comprends ça. Que l’on perde 6-4 8-4 ou 10-4, ça ne me dérange pas. On s’est infligés nous-mêmes avec des pénalités. On a pris quatre ou cinq punitions en territoire offensif. Leurs meilleurs joueurs ont eu de la glace et ont pris confiance. »

« À cinq contre cinq, on était la meilleure équipe ce soir, a poursuivi St-Louis. Quand tu tues beaucoup de punition, tu cherches à revenir dans un match, tu dépenses plus d’énergie. On était fatigués. »

Mark Scheifele (2 buts, 1 passe), Pierre-Luc Dubois (1 but, 2 passes) et Kyle Connor (3 passes), trois des canons des Jets, ont chacun noirci la feuille de pointage à trois reprises.

Protéger Montembeault

St-Louis a sorti le crochet avec son gardien partant, mais uniquement en troisième période avec un pointage de 7 à 4. Il a choisi de ne pas le faire en début de rencontre.

« Quand tu donnes quatre buts en première, tu peux te faire sortir, a-t-il expliqué. Mais je ne trouvais pas que c’était de sa faute. Comme entraîneur, j’apprends à gérer ça. Après sept buts, je voulais le protéger. On a donné du travail à Andrew. »