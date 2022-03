Les Capitals ne seront pas agressifs sur le marché des transactions

Visiblement insatisfait des performances de son équipe en 2021-2022, le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, n’a pas l’intention de faire des pieds et des mains pour améliorer son club sur le marché des transactions en vue de la date limite des transactions du 21 mars.

«Je dirais que nous ne serons pas aussi agressifs que nous l’avons été par le passé», a-t-il dit mercredi, lors d’une conférence de presse.

«Je pense que cela doit vraiment avoir du sens. Au début de l’année, j’aurais dit que nous étions des concurrents légitimes [pour la coupe Stanley]. Il y a probablement trois ou quatre équipes qui sont au niveau supérieur, mais nous ne sommes pas dans ce groupe.»

Avant les affrontements de mercredi soir, les «Caps» occupaient la dernière place parmi les équipes repêchées pour les séries dans l’Association de l’Est, et ce, en vertu d’un dossier de 28-18-9.

«Parfois, tu peux surpayer un peu pour ajouter quelques éléments de profondeur. Tu fais ça quand tu sens que tu as une bonne équipe, que tu peux aller loin [en séries éliminatoires] et que tu as besoin de joueurs. Je ne crois pas que nous sommes là, mais nous aimerions encore améliorer l’équipe», a ajouté MacLellan.

Un gardien?

L’un des éléments qui semblent être un problème chez les Capitals cette saison est la tenue des gardiens. Le club de la capitale américaine a souvent été au cœur des rumeurs concernant l’acquisition d’un homme masqué, dont celles concernant le Québécois Marc-André Fleury. Ce dernier ne semble pas vouloir quitter les Blackhawks de Chicago.

MacLellan n’a pas hésité à dire qu’il avait évalué la possibilité d’obtenir un gardien dans les derniers mois.

«Nous avons fait des appels plus tôt cette saison. C’est une situation difficile. Je crois qu’il faudrait que nous nous améliorions significativement pour faire ce type de transaction. Si ce n’est pas le cas, nous continuerons avec les gars que nous avons présentement.»

«Est-ce que d’obtenir un gardien nous permettrait d’aller jusqu’au bout? Je ne sais pas s’il y a des gars disponibles qui sont de cette qualité. Il pourrait y en avoir un ou deux...»

