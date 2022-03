Les Jets voient encore Laurent Duvernay-Tardif comme un «joueur de haut niveau»

INDIANAPOLIS | Le marché des joueurs autonomes dans la NFL prendra son envol le 16 mars et les Jets de New York aimeraient bien régler un dossier avant cette date en s’assurant de conserver les services de Laurent Duvernay-Tardif.

Le garde québécois deviendra libre comme l’air dans deux semaines s’il ne conclut pas d’entente avec l’équipe.

Présent au Combine de la NFL à Indianapolis, le directeur général de l’équipe, Joe Douglas, a cependant été clair lors d’un entretien sur place avec le Journal. Les Jets n’ont pas l’intention de laisser filer Duvernay-Tardif.

«Nous avons eu des discussions avec ses représentants. Dans le cas de LDT, on sait quel type d’individu il est, sans parler du fait qu’il a un CV de champion. Il est encore un joueur de haut niveau dans cette ligue et évidemment que nous avons tout intérêt à le ramener avec nous», a confié celui qui a le dernier mot sur les décisions concernant le personnel.

Transaction concluante

Le 2 novembre dernier, Duvernay-Tardif acceptait d’abandonner la clause de non-échange qui figurait à son contrat avec les Chiefs et passait aux Jets en retour de l’ailier rapproché Dan Brown.

Pour les Jets, nul doute que la transaction a été gagnante. Le Québécois a pris part à huit des neuf derniers matchs de l’équipe et s’est imposé comme partant dès son deuxième match.

«Laurent a été une excellente acquisition, une belle addition dans notre équipe. Il nous a offert beaucoup en termes de caractère. Avec les sacrifices qu’il a choisis de faire quand la pandémie a frappé, on comprend quel genre de personne il est.

«Je n’ai pas été surpris du tout de sa vitesse d’adaptation. J’ai eu la chance d’apprendre à le connaître et j’ai constaté à quel point il est brillant et concentré à ses affaires. Il peut rapidement maîtriser un nouveau système de jeu et il l’a bien démontré», a raconté le DG.

Une ligne améliorée

Douglas a auparavant fait ses armes dans l’organisation des Eagles de Philadelphie, où il a contribué à construire une équipe championne du Super Bowl en 2017 avec de solides joueurs dans les tranchées.

Depuis son arrivée avec les Jets en 2019, la ligne offensive a connu sa part d’ennuis, mais il estime qu’elle s’en va dans la bonne direction.

«Notre ligne est sur la bonne voie. On peut toujours s’améliorer, mais on a maintenant un groupe de gars qui se sont bottés le derrière la saison dernière. Nous misons sur de bons gars, de vrais pros.

«Laurent a été un bon atout pour nous et il a eu un impact important pour nous aider à nous rassembler et à jouer du meilleur football au fil de la saison», estime-t-il.

Intérêt réciproque

De son côté, le garde qui vient d’avoir 31 ans n’a pas parlé de ses intentions depuis sa conférence de presse de fin de saison, mais son agent ne cache pas que l’intérêt pour revenir avec les Jets est réciproque.

«Laurent a beaucoup apprécié son temps à New York. Il a définitivement envie de retourner et on va voir quelles sont les options avec les Jets. La priorité, c’est les Jets et on verra par la suite s’il y a d’autres décisions d’affaires à prendre», a indiqué Sasha Ghavami.

