Les Maple Leafs surpris par les Sabres

Les Sabres de Buffalo avaient besoin de jouer du hockey inspiré pour mettre fin à leur séquence de six défaites, contre les Maple Leafs de surcroît. C’est exactement ce qu’ils ont fait, battant leurs puissants adversaires 5 à 1, mercredi à Toronto.

Pendant que les Leafs se butaient à Craig Anderson, qui a réalisé 29 arrêts, le premier trio de l’équipe a été malmené par les Sabres. En effet, en plus d’être écartés de la feuille de pointage, Auston Matthews et William Nylander ont terminé avec une fiche de -2. Michael Bunting a été le plus efficace de cette unité en se faisant complice du filet de Rasmus Sandin en première période.

Victor Olofsson, Tage Thompson, Jeff Skinner et Kyle Okposo ont tous marqué après le but égalisateur du défenseur des Maple Leafs. Sandin et Morgan Rielly ont connu une dure soirée à la ligne bleue et le filet de Skinner en est la preuve. Le jeune Suédois a échappé une passe de routine de son compagnon et l’attaquant des Sabres en a profité pour faire mouche en échappée.

Jacob Bryson avait été le premier buteur de Buffalo. En avantage numérique, le défenseur a inscrit son premier filet de la saison, à son 46e match.

Une première pour Lafrenière

À New York, Alexis Lafrenière a marqué dans deux matchs consécutifs pour la première fois dans la Ligue nationale de hockey, aidant les Rangers à l’emporter 5 à 3 sur les Blues de St. Louis.

Le Québécois a ouvert les hostilités en milieu de première période. Faisant écran devant Ville Husso, Lafrenière a rapidement pivoté sur lui-même pour mettre au fond du filet un retour de lancer d’Adam Fox. Le 13e but cette saison de l’ailier de 20 ans lui a permis d’établir un nouveau sommet en carrière.

Les Rangers ont pris une avance de 2 à 0 en fin de deuxième période, mais les Blues ont répliqué en prenant les devants avec trois filets en seulement 2 min 15 s. Ryan O’Reilly, Ivan Barbashev et David Perron en ont été les auteurs.

Au troisième tiers, New York a répliqué de la même façon, en marquant trois fois sans réplique. Le premier but de Patrik Nemeth et le 35e de Chris Kreider ont forcé St. Louis à se compromettre et Artemi Panarin a confirmé la victoire de l’équipe locale dans un filet désert.

Panarin et Fox ont terminé la rencontre avec trois points chacun.