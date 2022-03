Photo courtoisie

André Labbé (photo), vice-président régional de RBC Banque Royale, vient d’accepter l’invitation de Sandra Ferguson d’agir à titre de président d’honneur de la 22e soirée Les saveurs du Théâtre, au profit de la Fondation Sourdine, qui se tiendra le mardi 10 mai au Théâtre Capitole de Québec. Présentée par Québecor, en partenariat avec Lobe et Volvo de Québec, cette importante activité de financement mettra en lumière les jeunes élèves de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds vivant avec d’importants troubles langagiers et auditifs dans une pièce de théâtre, Viva Italia!, entièrement jouée à l’oral. Un souper gastronomique, aux accents italiens, viendra agrémenter la pièce des jeunes acteurs ainsi qu’une variété d’animations soulignant les 20 ans de l’École, sous la reconnaissance du ministère de l’Éducation, ainsi que les 30 ans de la Fondation. Renseignements et billets : https://www.sourdine.qc.ca/ ou 418-263-5189 poste 236.

Dernier chapitre

Francyne Beaurivage et Serge Mooney (photo) viennent d’écrire le dernier chapitre d’une longue histoire de presque 30 ans avec la vente notariée, il y a quelques jours, du terrain de 268 000 pieds carrés sur lequel se trouvait leur casse-croûte chez Ben de Saint-Nicolas (Lévis), véritable institution sur la rive sud à l’époque. Après avoir pris la décision de ne pas rouvrir le commerce au printemps 2019, faute de relève, le couple avait décidé de prendre une retraite bien méritée et de mettre le terrain en vente. Quelques promoteurs avaient déjà manifesté leur intérêt d’acquérir le site pour faire place à un projet immobilier (commerces, condos locatifs) et c’est finalement le Groupe Deslauriers qui a remporté la mise trois ans plus tard. Tout est bien qui finit bien, diraient certains.

En souvenir

Le 2 mars 2007. Daniel Tessier (photo), 42 ans, policier de Laval, perd la vie lors d’une irruption dans une maison unifamiliale dont les résidents étaient suspectés d’être impliqués dans un réseau de vente de cocaïne et de crack. Une fusillade a alors éclaté, un projectile atteignant mortellement Daniel Tessier à la tête.

Anniversaires

Luc Guillot (photo), associé, du cabinet de comptables professionnels agréés Mallette S.E.N.C.R.L... Martin Lapointe, propriétaire de Le Spécialiste des Haies, 52 ans... Mireille Migneault, propriétaire d’Esthétique Coup d’Éclat... Ben Roethlisberger, ex-joueur de football américain (Steelers), 40 ans... Chris Martin, leader du groupe Cold Play, 45 ans... Daniel Craig, acteur britannique (James Bond, l’agent 007), 54 ans... Jon Bon Jovi, chanteur soliste de Bon Jovi, 60 ans... Luc Plamondon, auteur, 80 ans...

Disparus

Le 2 mars 2021 : André Roger (photo), 86 ans, le peintre le plus rapide au monde, détenteur de 22 records Guinness... 2021 : Bunny Wailer, 73 ans, chanteur et percussionniste jamaïcain, légende du reggae... 2018 : Marlene Mary Geoffrion, 84 ans, la veuve de Bernard « Boum Boum » Geoffrion... 2017 : Yves Beccaria, 87 ans, éditeur et homme de presse français... 2016 : Le père Benoît Lacroix, 100 ans, théologien québécois et auteur prolifique... 2014 : Gail Gilmore, 76 ans, actrice canadienne...