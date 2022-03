LHJMQ: l’Océanic pourra compter sur Xavier Cormier

RIMOUSKI-Serge Beausoleil avait une bonne nouvelle à la fin de l’entraînement matinal des siens, ce mercredi, alors qu’il pourra compter sur le retour au jeu de son attaquant de 20 ans, Xavier Cormier, pour le programme double à domicile face au Drakkar de Baie-Comeau, jeudi et vendredi.

Avec quatre défaites la semaine dernière, dont trois par un but, nul doute que l’absence de Cormier se faisait cruellement sentir au sein d’une jeune équipe comptant notamment peu de fabriquant de jeu de la trempe de Cormier.

« C’est notre moteur offensif. C’est un gars tellement dédié qui a pleinement profité de la chance que nous lui avons donnée de se faire valoir. C’est notre premier centre. Son absence nous a fait très mal », a commenté Serge Beausoleil.

Absent depuis le 5 février

Cormier a été blessé le 5 février à Moncton. Il a raté 10 parties. « Ce n’est pas facile de regarder les gars jouer sans pouvoir les gars. Ils sont allés gagner de gros matchs. Comme joueur de hockey, tu veux jouer. J’ai travaillé fort pour pouvoir revenir le plus rapidement possible. C’était un contact comme il en arrive souvent. Je suis juste mal tombé », a mentionné celui qui présente une fiche de 32 points en 30 parties et qui entend en mettre plein la vue d’ici la fin de la saison.

L’ancien des Remparts complète son stage dans la LHJMQ et il vise un contrat chez les professionnels. Il a participé au dernier camp du Lightning de Tampa Bay.

Deux autres retours, mais deux autres joueurs sur la touche

Outre Cormier, l’Océanic pourra compter sur les retours au jeu du gardien Gabriel Robert et de l’attaquant Louis Robin. Par contre, deux autres joueurs rejoignent Alexandre Lefebvre sur la liste des blessés.

L’attaquant de 16 ans Maël St-Denis a aggravé une blessure samedi dernier contre les Foreurs et il sera sur la touche pour 7 à 10 jours. Le défenseur Zachary Lessard a été placé sur le protocole de la COVID-19. C’était l’un des quatre joueurs qui n’avaient pas été touchés par le virus jusqu’ici.

Serge Beausoleil s’attend à une solide opposition du Drakkar. « C’est probablement l’équipe qui travaille le plus d’arrache-pied dans la Ligue. Leur premier trio est très menaçant ces temps-ci avec les vétérans Gaucher et Corbeil et le jeune Lavigne. Il faudra les avoir à l’œil », a-t-il analysé.

Les deux gardiens Gabriel Robert et Patrik Hamrla verront de l’action lors des deux matchs en deux jours. Laissé de côté samedi dernier, Serge Beausoleil s’attend à voir son attaquant William Dumoulin rebondir face au Drakkar.

