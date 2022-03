L'ONU recense près de 836 000 réfugiés ukrainiens

Le nombre de réfugiés fuyant l'Ukraine pour les pays voisins a encore bondi pour atteindre presque 836 000 personnes au 1er mars, selon un recensement du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés publié mercredi sur son site internet.

C'est un saut de presque 160 000 personnes par rapport au chiffre de 677 000 avancé mardi par le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi, lors d'un appel d'urgence au financement de l'aide humanitaire pour le pays et les personnes qui ont fui les combats.

AFP

Le HCR comptabilisait précisément 835 928 personnes, dont 453 982 avaient trouvé refuge dans la seule Pologne.

Depuis le début des hostilités et le flot de réfugiés qui a suivi, la Pologne est le principal pays d'accueil.

AFP

La Hongrie vient ensuite avec 116 348 réfugiés, soit 14% du total.

La Slovaquie pour sa part accueillait 67 000 réfugiés, ou 8%, au 1er mars et la Russie 5,1% (42 900 personnes).

Les chiffres pour les autres principaux pays n'avaient pas encore été mis à jour à 11H00 GMT.

Les autorités et l'ONU s'attendent à ce que le flot s'intensifie encore, l'armée russe semblant concentrer ses efforts sur des grandes villes ukrainiennes.

Selon l'ONU, ce sont 4 millions de personnes qui pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre.

«Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grave crise de réfugiés en Europe de ce siècle», a lancé Filippo Grandi, mardi à Genève.

L'ONU et ses organisations partenaires ont lancé mardi un appel d'urgence pour lever 1,7 milliard de dollars, dont 1,1 milliard pour venir en aide aux Ukrainiens qui n'ont pas fui et un peu plus de 550 millions de dollars pour les réfugiés.

874 026

Le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 874.026 réfugiés sur son site internet dédié à 12H00 GMT, soit 196 783 personnes de plus que la veille.

L’Ukraine est peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kyïv - qui n’incluent donc pas la Crimée annexée par la Russie ni les zones sous contrôle séparatiste.

Pologne

La Pologne, qui a pris fait et cause pour l’Ukraine, accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés qui arrivent depuis le début de l’invasion russe. Au total, ils étaient 453 982, selon le décompte du HCR, soit 51,9% du total.

Selon les gardes-frontières polonais, 98 000 personnes sont entrées en Pologne depuis l’Ukraine au cours de la seule journée de mardi.

L’effort de solidarité envers les réfugiés qui arrivent souvent avec très peu de choses s’appuie notamment sur les réseaux sociaux, où les gens s’organisent, font des collectes d’argent, de médicaments, offrent des logements, des repas, du travail ou un transport gratuit pour les réfugiés.

Avant cette crise la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d’Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l’Union européenne.

Hongrie

La Hongrie a accueilli 116 348 réfugiés, selon le HCR.

Le pays compte cinq postes-frontières avec l’Ukraine et plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours, où des civils hongrois viennent proposer vivres ou assistance.

Moldavie

Le nombre de réfugiés a bondi en Moldavie, passant à 79 315 soit 9,1% du nombre total. contre moins de 40.000 lundi.

Slovaquie

Quelque 67 000 personnes ont fui l’Ukraine et se sont réfugiées en Slovaquie, 7,7% du total, selon le HCR.

Roumanie

En Roumanie, le HCR comptait 44 540 réfugiés. Les autorités évoquent 118 461 réfugiés qui sont entrés en Roumanie depuis l’invasion, dont quelque 70 000 ont déjà quitté le territoire.

Deux camps ont été mis en place, un à Sighetu Marmatiei et l’autre à Siret.

Ailleurs

Le HCR a aussi précisé que 69 600 personnes (8% du total) avaient poursuivi leur route, une fois la frontière ukrainienne franchie, vers d’autres pays européens.

Ainsi, la République tchèque a accueilli 20.000 réfugiés depuis le début de la guerre, a indiqué mercredi le Premier ministre Petr Fiala. Une porte-parole de la police a indiqué à l’AFP que 14.000 s’étaient enregistré dans les 72H ayant suivi leur arrivée comme l’exige la loi.

