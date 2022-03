Marchand veut une plus grande diversité dans les cercles de pouvoir

Le maire Bruno Marchand a plaidé mercredi pour une plus grande présence des femmes, des immigrants et des jeunes sur les conseils d’administration des entreprises et organisations de Québec.

Dans un discours où il a été question d’économie, mais aussi beaucoup de solidarité sociale et de lutte aux inégalités, le maire de Québec, Bruno Marchand s’est pour la première fois adressé à la communauté d’affaires de la capitale. L’événement s’est déroulé au Château Frontenac, un retour en personne pour les membres de la Chambre de commerce de Québec. C’est précisément à cet endroit que son prédécesseur, Régis Labeaume, avait livré son dernier grand discours avant de quitter la mairie, l’automne dernier.

Le nouveau magistrat de Québec a insisté sur l’importance de la diversité dans les cercles de pouvoir. Il a établi clairement qu’il «manque de diversité dans nos centres de décision». «Il faut plus de femmes, plus d’immigrants, plus de jeunes. C’est une condition d’innovation et de création de richesse. [...] J’en ferai même une condition aux projets qui solliciteront mon appui.» Il a expliqué que la diversité dans les conseils d’administration sera un «critère». «Si on n’a pas de diversité dans nos C.A., si on n’a pas de présence des femmes, on a un problème. Alors nécessairement, les projets vont être moins bien évalués.»

Cadre financier

Dans son discours de l’automne, le maire Labeaume avait dit souhaiter que son successeur maintienne le cadre financier qu’il a implanté et maintenu sous son règne. Mercredi, Bruno Marchand a affirmé qu’il bâtirait «sur la réussite des dernières années» qui fait que Québec est «une des moins endettée des grandes villes». «Mais il reste encore beaucoup à faire. Quand on se compare aux autres villes canadiennes, on peut faire mieux.» Le plan de gestion de la dette, par exemple, arrive à échéance et il faut le revoir pour les 10 prochaines années. Le maire a affirmé qu’il veut poursuivre les efforts de réduction de la dette, sans préciser pour le moment dans quel échéancier.

Plan sur 10 ans

Également, le maire a annoncé qu’il élaborera avec l’administration municipale un plan d’investissement sur 10 ans plutôt que 5 «pour que l’ensemble de nos investissements, on soit capable de les prévoir. Pour arrêter de penser en fonction d’un mandat électoral». Ce changement permettra d’étaler dans le temps les investissements. «Sur le développement durable, il y a des choses qu’on n’arrivera pas à faire en cinq ans», a-t-il expliqué en point de presse. Il veut éviter de se retrouver sans plan à la fin des cinq premières années.

Selon lui, l’échéance électorale peut faire oublier les priorités en investissements. «Les citoyens s’attendent de nous qu’on soit capable de penser au-delà de notre élection.»

