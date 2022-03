NFL : une vente de feu chez les Giants?

Le directeur général des Giants de New York, Joe Schoen, ne considère aucun joueur de sa formation intouchable, pas même le porteur de ballon Saquon Barkley.

«Je suis ouvert à tous, a déclaré le DG mardi, en marge de l’ouverture du camp d’évaluation de la NFL. Je vais écouter toutes les propositions. Je ne suis pas prêt à dire que nous allons échanger toute notre formation, mais je vais certainement écouter n’importe qui d’intéressé à l’un de nos joueurs.»

«Nous sommes dans une situation où nous devons malheureusement revenir sous le plafond salarial et nous ne sommes pas en très bonne santé financière à ce chapitre, a poursuivi l’homme embauché le 21 janvier dernier. Je ne vais pas dire oui à toutes les propositions d’échange, mais je vais certainement écouter et je serai ouvert aux situations qui conviennent le mieux aux Giants de New York.»

D’ici le 16 mars prochain, le DG de la formation de la Grosse Pomme doit trouver un moyen de libérer 12 millions $ de sa masse salariale pour respecter les règles du circuit Goodell.

Le cas Barkley

Une équipe qui se cherche un porteur de ballon pourrait profiter de la situation pour obtenir les services de Barkley. En échangeant le deuxième choix au total du repêchage de 2018, les Giants libéreraient 7,2 millions $ sur leur masse salariale.

Blessé plus souvent qu’à son tour, le demi offensif n’a pas disputé une saison complète depuis sa première année dans la NFL. Cette saison-là, il avait été tout simplement spectaculaire. Il avait amassé 2028 verges de gains et 15 touchés en 16 parties. Barkley avait d’ailleurs été nommé recrue de l’année en attaque dans l'Association nationale.

Parmi les autres joueurs qui pourraient intéresser l’une des 31 autres équipes de la NFL, on retrouve le demi de coin James Bradberry, le secondeur Blake Martinez et l’ailier rapproché Kyle Rudolph. Ces vétérans pourraient aussi être simplement libérés.

«Nous rencontrons certains des agents des joueurs de notre équipe et entamons des conversations sur différentes possibilités, a indiqué Schoen. Plus tôt que tard, nous commencerons à prendre les mesures nécessaires pour passer sous le plafond salarial et commencer à planifier pour la saison 2022.»

Disons que toute cette situation ne réjouira pas les partisans des Giants, qui n’ont pas vu leur équipe se qualifier pour les éliminatoires depuis la campagne 2016. L’an dernier, le club new-yorkais a maintenu une piètre fiche de 4-13 et a pris le dernier rang de sa section pour une troisième fois en cinq ans.

