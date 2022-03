Que peut faire l’Occident face à la logique tordue de Poutine?

En regardant les nouvelles, on ne peut que se demander : à quoi pense Poutine ? Pourquoi la Russie agit-elle de la sorte ?

Plusieurs analystes politiques tentent de trouver un sens à la situation qui secoue actuellement le monde entier, mais force est de constater que la Russie semble déjouer les prédictions de nos plus fins stratèges. La vitesse à laquelle l’invasion de l’Ukraine s’est opérée nous a tous laissés sans souffle. Et pourtant, de nombreux signes annonciateurs laissaient présager les ambitions belliqueuses de Moscou.

Déjà, il faut mettre de l’avant le fait que, selon la perception de Poutine, la Russie n’a fait que réagir à une agression de l’Ouest et de l’OTAN. Cette victimisation est loin d’être étrangère au discours du Kremlin. Depuis son élection, le président scande à tout vent que la Russie est la martyre d’une machination de l’Occident qui aurait pour seul objectif l’annihilation de son pays. Selon cette vision tordue des dynamiques mondiales, envahir l’Ukraine serait en fait de la légitime défense.

Un univers dystopique

C’est aussi cette vision du monde qui est rapportée dans les médias officiels russes. Faire un tour sur RT, anciennement appelé Russia Today, nous plonge dans un univers complètement dystopique sorti tout droit de 1984 où le narratif semble complètement en marge de ce que nous connaissons du monde. Ce discours nous choque par son manque apparent de logique.

Mais l’idée que l’invasion d’un État souverain et le bombardement de civils peut être une mission de « maintien de la paix » prend sens si on l’accole à une rhétorique selon laquelle l’Ukraine a lancé les hostilités en s’alliant avec l’OTAN. Pour Poutine et ses conseillers, dont la réalité est celle d’une Russie aux ambitions impériales, la guerre avec l’Ukraine est une question de principe pour la survivance et la grandeur de sa nation. Et tant que les médias russes seront de son côté, l’opinion du reste de la planète n’altérera ni ses vues ni ses actions.

Il ne fera pas ce qu’on veut

Parce que force est de constater que Poutine n’agira pas dans le sens de ce que la diplomatie libérale et l’ONU souhaitent. Il l’a dit lui-même à plusieurs reprises. Et pourtant, dès que la Russie se lance dans une attaque, tout l’Occident semble pris de court. Tant que nous analyserons la situation à travers notre propre jeu de rationalités et de valeurs, nous serons en marge de ce qui se passera réellement dans ce conflit.

Pour appréhender la suite du conflit, nous devons renoncer à nos biais pour essayer de voir le monde selon les impératifs russes. Peut-être que de cette manière nous pourrons arrêter d’être constamment surpris par les décisions de Moscou et ainsi pouvoir répondre avec plus de cohérence à la situation.

Sans avoir une vision claire de la situation, nous ne serons pas non plus en mesure d’offrir à la population ukrainienne l’assistance dont elle a besoin et ainsi réduire le coût en vies humaines dans cette guerre qui n’est que trop réelle, peu importe l’angle sous lequel on la regarde.

Sara Germain, responsable aux communications et réseaux sociaux de l’Institut d’études internationales de Montréal

Étudiante à la maîtrise à l’UQAM, mes recherches portent sur la Russie