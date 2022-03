Retour volontaire sur un texte inspirant

Je lis votre chronique ce matin en appréciant la réponse que vous donnez à « N. », qui pleure le décès de sa conjointe des 40 dernières années et qui ne s’en remet pas tellement elle a de peine. Curieusement, le texte de réflexion que vous y ajoutez et que vous attribuez à Scott Holland après l’avoir entendu aux funérailles d’une de vos amies figure aussi dans les textes de Saint-Augustin, tout comme il semblerait que d’autres l’attribuent à Charles Péguy. Comme ils sont trois à le revendiquer, on ne saura probablement jamais à qui l’attribuer réellement. Mais peu importe, il n’en demeure pas moins un texte inspirant qu’il serait important de publier de nouveau selon moi.

Sur une note plus personnelle, un de mes proches s’est suicidé. Il n’acceptait pas son cancer et ne pouvait avoir accès à l’aide médicale à mourir. J’avais gardé ce texte (mis en chanson et interprété jadis par Robert Charlebois) pour mon propre décès, mais j’ai décidé de le lui offrir à la place. Charlebois l’avait chanté aussi une autre fois en duo avec Diane Dufresne, mais ne l’a plus refait par la suite, disant qu’il trouvait ça trop difficile à interpréter.

Je trouve que c’est un texte qui aide une personne souffrante à avancer. Et curieusement, c’est moi qui, quatre ans plus tard que mon ami, suis décomptée. On m’avait dit que je n’en avais plus que pour six à neuf mois de vie, et je commence mon onzième mois. Je garde courage.

J’espère par ma suggestion aider cette dame qui, aujourd’hui, pleure sa compagne décédée du cancer. La chanson de Charlebois se trouve sur le site suivant : https://www.youtube.com/watch?v=Jp-AyhV1Ykk.

Merci d’être là Louise, vous m’aidez beaucoup !

Christiane Pichette

Je vous souhaite, à vous personnellement, une longue suite de belles journées remplies d’amour et de paix. Avec votre message d’espoir, vous à qui on en avait donné si peu, vous allez très certainement permettre à d’autres personnes qui souffrent de mieux traverser leur journée. Pour ceux et celles qui n’auront pas accès à l’interprétation de Charlebois, voici le texte du poème en question :

« La mort n’est rien. Tu vois, tout est bien. Tu retrouveras mon cœur. Essuie tes larmes.

Et ne pleure pas si tu m’aimes. Je suis seulement passé de l’autre côté.

Pense à moi. Souris, prie pour moi et continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Ne pleure pas si tu m’aimes et donne-moi le nom que tu m’as toujours donné.

Je suis moi et tu es toi. Ce qu’on a été l’un pour l’autre, nous le sommes toujours,

Toujours. »