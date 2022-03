Sénateurs: «Aujourd’hui, nous sommes tous Ukrainiens», affirme Eugene Melnyk

Le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, a annoncé une série de mesures que prendra son organisation pour soutenir et venir en aide au peuple ukrainien, incluant l’interprétation de l’hymne national du pays européen au domicile de l’équipe jusqu’à la fin de la saison.

«Je suis un fier et patriotique Canadien, qui est né et qui a grandi dans ce pays bien spécial. Je suis également un fier Ukrainien, puisque je suis le fils de parents qui sont tous les deux nés en Ukraine. La volonté et la détermination inébranlables qui forment mon héritage ont attiré l’admiration et le respect des gens du monde entier», a écrit l’homme d’affaires dans une lettre publiée mercredi dans les quotidiens Ottawa Sun et Ottawa Citizen.

«Aujourd’hui, nous sommes tous Ukrainiens. L’agression non provoquée et le carnage qui s’ensuit, la destruction humaine, économique et sociale inutile d’un pays souverain sont indescriptibles et inacceptables dans un monde civilisé.»

«Alors que les images provenant de l’Ukraine montrent du courage et de la résilience, ils sont aussi un appel à l’aide», a clamé Melnyk.

Dans cette optique d’aider le pays qui subit présentement l’envahisseur russe, les «Sens» ont l’intention d’utiliser l’argent amassé pendant leurs affrontements - via le traditionnel moitié-moitié – pour soutenir des organismes qui viennent en aide au peuple ukrainien. L’organisation veut aussi faire du Centre Canadian Tire un lieu où il sera possible de recevoir des donations de vêtements, d’équipements médicaux et d’autres éléments pour éventuellement envoyer ce matériel en Ukraine.

De plus, Melnyk a annoncé que l’hymne national ukrainien sera dorénavant joué avant tous les matchs de son équipe, et ce, jusqu’à la conclusion de la campagne 2021-2022. Ainsi, le tout commencera au retour en ville de l’équipe qui disputera sa prochaine partie locale le 10 mars contre le Kraken de Seattle.

«En tant qu’organisation et comme communauté, je suis sûr que nos actions collectives feront une différence significative dans les vies des Ukrainiens qui sont présentement en état de siège. J’espère que vous allez vous joindre à moi et aux Sénateurs d’Ottawa pour nous aider à réaliser tout ça», a conclu Melnyk.

