[SONDAGE] Les Québécois estiment que leurs enfants se sont bien adaptés à l’apprentissage en ligne

Une grande majorité des parents québécois (82 %) dont les enfants ont dû rester à la maison à cause de la pandémie estiment que ceux-ci se sont bien adaptés aux apprentissages scolaires réalisés en ligne, selon une enquête NETendances.

Les résultats de l’enquête, rendue publique mercredi par l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval, révèlent que 76 % de ces parents se sentent «généralement à l’aise» pour soutenir leurs enfants dans leurs apprentissages en ligne.

Selon NETendances, 89 % des enfants âgés de 6 à 17 ans sont restés à la maison en 2021 pour suivre un enseignement en ligne, en raison de la pandémie.

L’enquête rapporte également que 51 % des jeunes ont passé en moyenne 10 heures ou moins à naviguer sur Internet chaque semaine, 14 % y ont consacré de 11 à 15 heures et 28 % y ont passé plus de 15 heures.

«Ce sont 61 % des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui consacrent plus de 10 heures par semaine à naviguer sur Internet, comparativement à 28 % des jeunes âgés de 6 à 12 ans», a-t-on précisé.

Risques d’intimidation et contrôle parental

L’enquête indique aussi que le téléphone intelligent (74 %) est devenu l’appareil électronique préféré des jeunes Québécois, dépassant ainsi en popularité l’ordinateur (70 %), la console de jeu vidéo (67 %) et la tablette électronique (62 %).

De plus, près de six jeunes sur 10 (59 %) possèdent un profil personnel sur un réseau social, en hausse de 12 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Les jeunes âgés de 13 à 17 ans (83 %) sont plus nombreux à en détenir que ceux âgés de 6 à 12 ans qui sont tout de même 40 %.

Un peu plus du quart (28 %) des parents de jeunes âgés de 6 à 17 ans considèrent comme étant «très probables» les risques que leurs enfants soient victimes d’intimidation en ligne, que ce soit de la part de personnes qu’ils connaissent ou d’inconnues. Selon les données de NETendances, il s’agit d’une hausse de 13 points de pourcentage par rapport à l’an dernier.

Par ailleurs, près de la moitié (49 %) des parents ont admis avoir déjà utilisé, de façon régulière ou occasionnelle, un logiciel de contrôle parental. Un pourcentage en hausse de 9 points par rapport à l’an dernier.

