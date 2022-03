Sur la glace avec Mickey

Dès le moment où elle a enfilé ses patins pour la première fois, Véronique Plante-Quevillon a eu un seul désir : joindre les rangs de Disney sur glace. Près de 20 ans plus tard, ce rêve est désormais réalité avec le spectacle L’expédition de Mickey, qui s’arrête à Montréal et à Québec ce mois-ci.

« Ça a toujours été mon objectif. Ma mère croyait que je ferais les Olympiques, mais moi, c’est Disney sur glace qui m’intéressait », raconte la Lavalloise de 26 ans, en riant.

Le patin a donc toujours fait partie de sa vie. Après un détour par la podiatrie – elle a terminé ses études dans ce domaine en 2019 –, Véronique Plante-Quevillon a mis cette carrière en veilleuse le temps de vivre ce rêve qui la porte à travers l’Amérique du Nord depuis octobre dernier.

En français

Pour les arrêts à Montréal et à Québec, à compter de demain, la majorité des représentations ont été traduites dans la langue de Molière. Véronique Plante-Quevillon agira à ces occasions comme maîtresse de cérémonie, guidant les spectateurs à travers les différents tableaux mettant de l’avant les héros de Disney d’hier à aujourd’hui.

Et si les plus jeunes tomberont en pâmoison devant Moana ou Elsa, par exemple, leurs parents ne seront pas en reste. Les univers de La petite sirène, La belle et la bête ou encore Aladin viendront titiller leur fibre nostalgique pour les replonger en enfance.

« C’est un spectacle qui est fait pour rejoindre tout le monde. Oui, il y a des éléments qui sont pour les enfants, mais les adultes, ils ont grandi avec les personnages classiques de Disney comme Ariel ou encore Aladin. Et les prouesses en patin ou encore les acrobaties aériennes, ça intéresse les parents, aussi. Alors on voit des réactions très fortes chez eux. Ça va jusqu’aux larmes », assure Véronique Plante-Quevillon.

► Disney sur glace présente L’expédition de Mickey est présenté au Centre Bell de Montréal jusqu’à dimanche, puis du 11 au 13 mars au Centre Vidéotron de Québec.