Une mère et son bambin de 18 mois recherchés par la police

La Sûreté du Québec recherche Jacqueline Beaudoin-McLintock, l’ex conjointe de Nicolas Audet assassiné récemment à Saint-Isidore, et leur fils de 18 mois, James Audet.

À la demande de la DPJ, la Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin de localiser Jacqueline Beaudoin-McLintock, 32 ans, et son enfant, tous deux de Stoneham. Il n’y a pas d’alerte AMBER en cours.

Jacqueline Beaudoin-McLintock aurait quitté Stoneham au cours de la fin de semaine avec son fils. Les circonstances entourant leur départ amènent les autorités à croire que la situation de l’enfant est peut-être compromise.

Les informations recueillies par les enquêteurs laissent croire que Jacqueline Beaudoin-McLintock aurait possiblement quitté le Québec, mais qu’elle aurait tenté de confier son fils à une connaissance avant de partir.

La femme recherchée est l’ex conjointe du camionneur assassiné en février dans sa résidence de Saint-Isidore, en Beauce. Depuis deux semaines, Le Journal a tenté sans succès de communiquer avec elle.

Les policiers de la Nouvelle-Beauce ont confirmé que Nicolas Audet, 41 ans, a été victime d’un meurtre. Le motif reste nébuleux pour l’instant. Selon nos sources, la mère serait un témoin important dans l’enquête. Aucune arrestation en lien avec ce crime n’a encore eu lieu.

La victime n’a aucun antécédent criminel. Nicolas Audet était à l’emploi d’Équipements d’érablière CDL, une entreprise située à Saint-Lazare-de-Bellechasse.

Jacqueline Beaudoin-McLintock mesure 1m54 et pèse 54 kg. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle pourrait porter une perruque et avoir teint ses cheveux depuis son départ.

James Audet est né le 12 juillet 2020.

Elle circulerait à bord d’un véhicule Chrysler 300, 2005 de couleur blanc. Le véhicule pourrait être immatriculé Y61 XQX ou Z09 WGC.

Toute personne qui apercevrait Jacqueline Beaudoin-McLintock ou son fils James Audet est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver la jeune femme ou son fils peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Tout citoyen qui aurait entendu ou aperçu un véhicule ou une personne entre le 13 et le 14 février à proximité du 2170, route du Président-Kennedy, à Saint-Isidore, en Beauce, est prié de communiquer au 1-800-659-4264.