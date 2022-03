WestJet fait l’acquisition de Sunwing

Le transporteur aérien WestJet a annoncé mercredi avoir conclu une entente définitive pour faire l’acquisition de la compagnie aérienne Sunwing et de Vacances Sunwing.

«C'est un grand moment pour WestJet, Sunwing et l'industrie du voyage au Canada», a déclaré par communiqué Alexis von Hoensbroech, président-directeur général de WestJet. «Nous réunissons deux entreprises très complémentaires avec des marques puissantes pour renforcer nos activités de loisirs prospères et offrir une plus grande valeur à nos passagers.»

Une nouvelle unité commerciale de voyagistes sera ainsi créée après la conclusion de la transaction, prévue pour la fin de l’année 2022, après l’obtention des autorisations réglementaires. Elle sera dirigée par Stephen Hunter, président-directeur général de Sunwing.

«Cette combinaison réunit les deux transporteurs à bas prix originaux du Canada et nous positionne pour accélérer la croissance des voyages axés sur la valeur, qui constituent déjà le segment du marché du transport aérien qui connaît la plus forte croissance», a souligné M. von Hoensbroech.

Les actionnaires de Sunwing deviendront par la même occasion actionnaires du groupe WestJet.

Sunwing espère ainsi que la compagnie n’aura plus besoin du Crédit d’urgence pour les grands employeurs offert depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les fonds devraient d’ailleurs être entièrement remboursés à Ottawa lors de la clôture de la transaction.

«Nous avons un avenir très prometteur en faisant partie du groupe WestJet, qui est l'une des seules compagnies aériennes au monde à ne pas avoir émis de dette ou d'actions pendant la pandémie ni acceptée d'aide gouvernementale spécifique au secteur. La combinaison de leur solide bilan et de leur trajectoire de croissance avec l'expertise inégalée de Sunwing dans la création de forfaits vacances différenciés assurera le succès de la nouvelle division vacances», a affirmé M. Hunter.