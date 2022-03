Zeste: Vincent Dion-Lavallée et Hélène Bourgeois Leclerc à la barre d'une compétition culinaire

Le chef Vincent Dion-Lavallée et la comédienne Hélène Bourgeois Leclerc vont piloter la nouvelle compétition culinaire «Le Restaurant» l’automne prochain à Zeste. Et pour la première fois, les tournages vont se dérouler dans la cuisine d’un véritable resto montréalais.

On connait Vincent Dion-Lavallée qui a pris beaucoup d’expérience Au Pied de cochon aux côtés du chef propriétaire Martin Picard et à l’émission de ce dernier, «Un chef à la cabane». Vincent a aussi fondé, il y a quatre ans, La Cabane d’à côté, à Mirabel, où il continue de se consacrer à sa passion pour la bouffe. Il sera le mentor des 12 concurrents de cette nouvelle émission enregistrée au Hoogan et Beaufort, du chef propriétaire Marc-André Jetté.

Quant à Hélène Bourgeois Leclerc, elle n’a pas besoin de présentation. Elle excelle dans le jeu depuis une vingtaine d’années et prend de plus en plus plaisir à animer. «Foodie» assumée, Hélène sera au cœur de l’action dans «Le Restaurant». Elle guidera les téléspectateurs et ira notamment à la rencontre des clients lors du Grand service. Cette étape sera précédée, dans chacune des 10 émissions de la première saison par le Défi création, qui consistera à concocter un plat répondant aux exigences de Vincent.

Les trois chefs mis en danger au terme du Défi création devront prendre part au Grand service. Le candidat n’ayant satisfait ni aux attentes de Vincent ni à celles des clients devra remettre son tablier.

Des défis et tout l’aspect gestion au menu

En plus de se dépasser comme chefs, les participants devront exceller en gestion, un élément clé de la réussite au sein de l’industrie de la restauration. C’est aussi un élément qui distingue «Le Restaurant» des autres compétitions culinaires.

«On ajoute l’aspect entrepreneurial. On va parler de profit, du coût par plat et de gestion du personnel», a dit le producteur de Sphère Média Renaud Chassé, aussi créateur du concept.

Le recrutement des candidats a déjà été fait. Tous ont de l’expérience en cuisine, mais le but de l’émission est de les conduire aux portes de leur futur restaurant. Le ou la gagnante mettra d’ailleurs la main sur une bourse de 50 000 $ pour lancer son propre resto.

«Habituellement, ce ne sont pas eux qui règlent les problèmes, c’est le chef propriétaire. On va créer des situations pour les mettre au défi. Ça peut aller jusqu’à recevoir des familles, donc adapter le menu pour des enfants, des contraintes budgétaires, la plonge qui brise, on pourrait demander des versions végétariennes de plats, etc. La ligne de conduite pour cette émission, c’est qu’on les place dans des situations réelles», a détaillé M. Chassé, qui croit que la cuisine ouverte sur la salle à manger, avec une cinquantaine de clients en appétit qui les observe, va ajouter de la pression chez les concurrents.

En plongeant dans les coulisses d’un restaurant, la nouvelle émission va permettre de mieux connaitre une industrie qui ne l’a pas facile, avec des marges de profit faméliques, l’inflation galopante, la pénurie de main-d’œuvre et une certaine pandémie qui a rimé avec fermeture.