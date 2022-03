ROY, Joseph-Aimé



À Lévis, le lundi 17 janvier 2022, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Joseph-Aimé Roy. Il était l'époux de Mme Marguerite Groleau, le fils de feu Mme Marie-Rose Lambert et feu M. Aimé Roy. Il résidait à Lotbinière. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Pierrette, Denise (Alain Martel), Alain (Andrée Ouellet), Martine (Claude Fillion), feu Bertrand (Ruth Banz), Etienne (Isabelle Lavoie) et Fabien (Ginette Levasseur); ses petits-enfants : David, Steven, Francis, Patrice, Jonathan, Jérémy, Xavier, Marilie, Audrey, Samuel, Amélie, Clara, Sandra, William, Loréanne, Christina, Mathieu, Willan, Nathaël, Rose-Elie, Maël ainsi que les conjoints et conjointes; ses 2 arrière-petits-enfants : Savannah, Ezakiel.Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Fernande (feu Paul-Émile Guay), Hortense (feu Irénée Comeau), Pauline (feu Benoit Pouliot), feu Claudette (feu Jean-Paul Roy). De la famille Groleau, il était le beau-frère de : feu Pierre, feu Jean-Rock (Lucille Blanchet), feu Fernand, Céline (Georges Beaudet), Lorraine, Louisette, Monique (Roger Lépine). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, jour des funérailles, à compter de 9 h, directementLa famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le personnel du Riverain de Lotbinière, ainsi que toutes les personnes qui lui ont prodigué des soins. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de recherche sur le cancer en cliquant sur le lien suivant: https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr