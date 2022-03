TRUDEL, Jocelyn



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 février 2022 à l'âge de 70 ans, nous a quittés monsieur Jocelyn Trudel, époux de dame Hélène Gariépy. Il était le fils de dame Jeannette Laberge et de feu monsieur Gérard Trudel. Il demeurait à l'Ange- Gardien.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance 1 heure avant la liturgie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de l'Ange-Gardien sous la direction desIl laisse dans une grande peine outre son épouse Hélène et sa mère Jeannette, ses enfants et son gendre: Geneviève (Mathieu Mercier), Alexandre, et il était le père de feu Caroline; ses petits-enfants qu'il chérissait: Jeanne et Romain Mercier; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Pauline (feu Marcel Côté), André (Mariette Drouin), feu Denis (Francine Paré), Diane, Nicole (feu Jocelyn Tremblay), Aline (Jean Paré) et Michelle ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gariépy: Christiane (Michel Crépin), Agathe (Noël Paré), Odette (feu Victorien Vézina), feu Luc (Hélène Girard), Claire (Réjean Vézina), Marie, feu Louis (Lyne Simard), et il était le beau-frère de feu Françoise (feu Jean Genest) et feu Mathieu (feu Lise Garneau). Il quitte également sa filleule Amélie Vézina ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 coeuretavc.ca