WINTER, Jacqueline Jean



Le 30 janvier 2022, est décédée au CHSLD La Vigi St-Augustin, à l'âge de 88 ans Mme Jacqueline Jean, épouse de Monsieur Harold Winter, demeurant à St-Laurent-de-l'Ile d'Orléans. Elle était la fille de feu M. Odilon Jean et de feu dame Stella Roy. Outre son époux Monsieur Harold Winter, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (André Richard), Michel et Alain (Michelle Moisan); ses petits-enfants: François Winter, Isabelle Winter (Paul-Omer Lévesque), Antonio Farias (Ewense Hoyos), Chantal Farias (Patrick Bergeron), Pascal Winter (Christine Bernier-Vincent) et Alexandre Winter; ses arrière-petits-enfants: Alexis, Maélie et Liam; ses sœurs: Thérèse et Huguette; ses belles-sœurs: Françoise Drouin (feu Paul Jean) et Maria Pelletier (feu Claude Jean); ainsi que de nombreux neveux et nièces cousins cousines autres parents et ami(e)s. Elle a été confiée à :la famille recevra les condoléances,de 9h à 11hUn précieux et sincère remerciement à tout le personnel De la Vigi St-Augustin pour leur dévouement, leur bienveillance et la qualité des soins humains et attentionnés.