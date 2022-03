BERNIER, André



Est décédé paisiblement, entouré de l'amour des siens, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre d'hébergement de Roberval, le 27 février 2022, à l'âge de 76 ans et 5 mois, M. André Bernier, époux de Mme Hélène Pelletier, demeurant à Saint-Félicien. Il était le fils de feu M. Paul-Émile Bernier et de Mme Marie-Ange Pelletier. Considérant les exigences de la santé publique, la famille accueillera les parents et amis aule vendredi 4 mars 2022 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h. Le jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 8 h 30.Par la suite, il sera confié au crématorium Leclerc et les cendres seront déposées au Columbarium de la Maison Marc Leclerc de Saint-Félicien. Outre son épouse Mme Hélène Pelletier et sa mère Mme Marie-Ange Pelletier (feu M. Paul-Émile Bernier), il laisse ses filles : feu Diane Deschênes (Donald Pelletier), Dany Bernier (Mario Bouchard), Manon Bernier (Gino Maltais), Geneviève Bélanger (Michel St-Hilaire), Andréanne Bélanger (Claude Lagacé) et Mélanie Bernier (Francis Juneau); ses petits-enfants : Cloé et Kathy Bernier Dionne, Jonathan, Jérémy et Aimy Bernier-Claveau, Dérick et Jimmy Tremblay, Zachary, Juliette, Maélie et Charlie Juneau; ses arrière-petits-enfants et un à venir. Il était le frère de : feu Florian, Claude (Linda Mailhot), Rachel, Louiselle, Bernard (Francine Pelletier) et Guylaine (Jean Cloutier); le beau-frère de: Magella Pelletier (Jacqueline Fournier) et Clément Pelletier (Collette Giroux). Également, il laisse ses neveux et nièces et autres parents et amis. M. Bernier fut entrepreneur forestier à Saint-Félicien pendant plusieurs années. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir leur don à la Fondation du Domaine-du-Roy, 450, rue Brassard, Roberval, Québec, G8H 1B9, (418) 275-5747, https://www.jedonneenligne.org/fondationddr/IM/.