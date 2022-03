BISSON, Yvan



À la Maison Paul-Triquet, le 14 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Yvan Bisson, époux de madame Georgia Dupuis, fils de feu monsieur Onésime Bisson et de feu madame Marie-Anna Fréchette. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc Bisson (Karine Arial); ses frères et sœurs : feu Rosaire (Adrienne Babin), feu Maurice (Gilberte Blais), feu Lionel (Céline Bisson), Denise (Michel Ferland), feu Claire (Jacques Robert), Gertrude (feu Gilles Lapointe), feu Michel (Lucette Dupuis), feu Pierre (Lisette Dubois), Pierrette (Nicole Tremblay), Lise (feu Pierre McGrath), Lisette, Gaétane (Gilles St-Onge), Yves (Line Bilodeau) et feu Yvette (Gérald Breton); les enfants de son épouse : Daniel Pichette (Louise) et Guylaine Pichette (Gilles); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupuis : Alexandre (feu Colette Fortier), feu Armandine (feu Louis-Philippe Turcotte), Annette (feu Jean-Marie Rouleau), Armand (feu Jeanne-D'Arc Bélanger), feu Bernadette (André Alain), Lucienne (Jean-Pierre Turcotte), Thérèse (feu Jonny Villemure), Marguerite (feu Jean Bernier), Colette (feu Lucien Gosselin) et Joseph (Lydia Bercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du Rein. https://rein.ca/