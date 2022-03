CARON LORD, Madeleine



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 24 février 2022, à l'âge de 94 ans est décédée madame Madeleine Caron, épouse de feu monsieur Henri Lord. Fille de feu dame Eva Morin et de feu monsieur Joseph Caron, elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard. Elle était la mère de: Andrée (Luc Caron), Louise (Roland Cloutier), Jacques (feu Françine Moreau), feu Jean-Rock (feu Armande Couillard), Denise (Roger Lapierre), Françoise (Jonathan Langlois) et Maryse (feu Clément Moreau). Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants: François (Estelle), Louis (Cathy), Julie (Jeason) et Rémy Caron (Véronique), Christine (François) et Audrey Cloutier (Martin), Philippe (Geneviève) et Marie-Ève Lord (Sébastien), Mathieu (Marie-Ève) et Vincent Lapierre (Dominique), Joannie Pelletier (Dominic), Simon et Hélène Moreau (Olivier) ainsi que ses 23 arrière-petits-enfants et une à venir; ses belles-sœurs: Huberte Mercier (feu Lucien Caron - Hervé Morin) et Gisèle Hunter (feu Laurent Lord). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe formidable du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 Rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1, https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/.Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi, jour de la célébration à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial "À l'ombre du clocher".