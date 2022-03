BLAIS, Claire Cauchon



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Claire Cauchon à l'Hôpital Laval, le 16 février 2022, à l'âge de 88 ans et 5 mois. Elle était l'épouse de monsieur Onésime Blais, fille de feu Jeanne Gagnon et de feu Paul-Émile Cauchon. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et amis aule vendredi 4 mars 2022, de 18 h à 21 h, etde 13 h à 15 h.suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son époux des 68 dernières années, elle laisse dans le deuil ses enfants : André ( Nicole Lafrance) et Louise; ses petits-enfants : Sylvie Barrette, Mélanie Barrette (Dominic Lauzé), Christine Blais (Jérome Poirier) et Myriam Moreau (Robert McLennan); ses arrière-petits-enfants: Justine Cyr et Liam Lauzé; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacqueline (Gaston St-Pierre), Denis (Francine St-Gelais), Jean-Claude (Ida Heehy), Irma Tecca (feu Jean Paul Blais), Gween Zappa (feu Camille Blais) Martine Lever (Jean Cauchon), ainsi que ses neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins et leur accompagnement.