DAIGLE, Rénald



À l'IUCPQ, le 3 février 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Rénald Daigle. Il était le fils de feu madame Rita Ouellet et de feu monsieur René Daigle et époux de madame Lyne Payeur. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Karine (Dave Howe) et Benoit (Catherine Guy et son fils Raphaël); ses petites-filles: Gabrielle, Laurianne et Romy; ses frère et sœurs: Nicole (feu André Drouin), Colette (Tony Trudel) et Réjean (Diane Paré); sa belle-sœur de la famille Payeur: Sylvie; ainsi que plusieurs neveux, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille recevra parents et ami(e)s à lade 14h à 16hLes cendres seront par la suite déposées au cimetière de St-Ignace-de-Loyola. La famille remercie le personnel de l'IUCPQ pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Site : www.fondation-iucpq.org, Tél. : 418-656-4999.