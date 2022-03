BLAIS, Imelda Larose



À l'Hôpital Notre-Dame de Montréal, le 13 février 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Imelda Larose, épouse de feu monsieur Adrien Blais, fille de feu monsieur Télesphore Larose et de feu madame Albertine Lemieux. Elle demeurait à Montréal, autrefois de Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Paul-Émile (Thérèse Laliberté), Jeanne (feu Paul-Émile Lachance), Maria (feu Jean-Marc Labonté), Fernand (Claire Lamontagne), Fernande (Jacques Mancheron), feu Jean-Noël, Yvette et feu Louis; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blais: feu Germaine (feu Lucien Gagné), feu Émile (feu Elmire Brochu), feu Gonzague, feu Lucien (Rose-Aimée Vachon) et feu Adrienne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.de 9 h à 11 h.