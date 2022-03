CHAREST, Paul-Émile



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 5 février 2022, est décédé à l'âge de 94 ans et 4 mois, monsieur Paul-Émile Charest, époux de dame Denise Charest. Il était le fils de feu Jean-Baptiste Charest et de feu Rose-Délima Lévesque. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aude 10 h à 14 h 50.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Pacôme à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Denise, ses enfants : Johanne (Alain Vézina), Micheline, Normand, Germain; ses petits-enfants : Véronique, Alexandre, Rémi, Amélie, Michaël, Guillaume, Antoine, Raphaël, Isabelle, Christine, Julie, Sarah, Sandra; ses arrière-petits-enfants : Victoria, Lucka, Sophia, Élodie, Milie, Rose, Maélie, Lianna, Marion, Mégane, Olivier, Chloé, Thomas; ses belles-sœurs et son beau-frère : Ghislaine Charest (Raymond Thériault), feu Alcide Charest (Carmelle Dionne). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s.Direction funéraire