CÔTÉ, Michel



Un grand homme d'affaires, un visionnaire, un partenaire de vie, un homme de famille, bon père et papy amoureux de ses petites-filles.C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Michel Côté, conjoint de Mme France Marchand, fils de feu Réal Côté et de Françoise Bergeron Côté, décédé à l'âge de 57 ans à sa résidence, à Deschaillons-sur Saint-Laurent, le 12 février 2022. Outre sa conjointe, France Marchand et ses trois enfants: Francis, Marc-Antoine et Gabrielle (Marc-André Lachance); ainsi que ses deux petites-filles: Holly et Naëlie Côté, Michel laisse dans le deuil sa mère, Françoise B. Côté, sa sœur et ses frères: Lise (Gaston Godin), Jean, André (Johanne Robitaille), Pierre (Annie Perreault); ses beaux-parents: M. et Mme Marchand, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Marchand: Jocelyne (Dr Alain Deveault), Sylvie (Sylvain Demers), Manon (Marc Nadeau), Nathalie; ses filleuls: Félix Nadeau et Rafaël Côté; ainsi que ses oncles et tantes, et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Étant un homme apprécié et reconnu dans sa communauté, Michel laisse également dans le deuil la grande famille de Côté-Reco, ses précieux collègues de travail, ses collaborateurs et partenaires, ses ami(e)s et toutes personnes ayant un jour ou l'autre croisé son chemin. Il a rejoint dans la mort son frère Luc Côté, son père Réal Côté ainsi que son beau-frère Stéphane Marchand. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à l'église de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, au 280, Rte Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets, G0X 2Z0, Qc, le vendredi 4 mars 2022 de 17 h à 20 h et le samedi 5 mars de 9 h à 11 h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Deschaillons-sur-Saint-Laurent après la cérémonie. La famille tient à remercier les ambulanciers et les premiers répondants pour leur travail extraordinaire, leur délicatesse et leur professionnalisme. Également, un merci particulier au Dr Alain Deveault pour son soutien. Vous pouvez aussi offrir vos sympathies par un don in memoriam (chèque au nom de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent) au service de l'équipement des premiers répondants. Faire parvenir votre don au 1596, Marie-Victorin, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, G0S 1G0, Qc.