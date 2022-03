LAVOIE, Paul André



Frère maristeÀ l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 26 février 2022 est décédé Frère Paul-André Lavoie (en religion Alfred-Benoît) à l’âge de 92 ans et 4 mois, dont 74 ans de vie religieuse. Il est né le 8 octobre 1929 à Baie-Saint-Paul, Charlevoix, du mariage de feu Alfred Lavoie et de feu Alida Maltais. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Bernadette (feu Léo Longtin), feu Délia (feu Émile Tremblay), feu Mirielle (feu Origène Dufour), feu Lucille, feu Rachel, Benoît (Andrée Gilbert), Lévis (Danielle Desrosiers); ainsi que des neveux, nièces et amis.où la communauté et la famille recevront les condoléances à partir de 10 h 30. L'inhumation aura lieu au printemps dans le lot de la communauté des Frères Maristes au cimetière Saint-Charles (1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec).