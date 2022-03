LANGLOIS, Gisèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 février 2022, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Gisèle Langlois, épouse de feu monsieur Lorenzo Renaud, fille de feu dame Julienne Drolet et de feu monsieur Émile Langlois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean Renaud (Estelle Bouchard), Alain Renaud, feu Sylvie Renaud (Richard Trudelle) et Josée Renaud (feu Ghislain Fortier); ses grands-parents feu Léonidas Langlois (Georgina Poulin); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: François, Sonia, Mélanie (Éric), Isabelle, Mathieu, Lauren (Charles Normandeau), Antoine, Philippe, Marie-Pier, Amélie, Jennyfer, Mya, Élodie, Loïc.; ses frères et sœurs: feu André (feu Suzanne Pagé), feu Jean Guy (Lucille Thomassin), feu Pierrette (feu Robert Faucher) feu Raymonde (feu Ludger Paquet), Huguette, feu Ronald (feu Lilly Adams); ses beaux-parents feu Henri Renaud (feu Marie Anne Génois); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Antonio (feu Georgette Paré), feu Paul (feu Lucienne Desneiges), feu Elie (feu Germaine Giguère), feu Annette, feu Éveline (feu Georges Beaumont), feu Irène (feu Roger Rood), feu Arthur (feu Marie Couture), feu Thérèse (feu Léopold Paré) et feu Edmond (Claire Gamache), feu Benoît (feu Rolande Plante) et feu Jean-Claude. La famille tient à remercier la Dre Katleen Lefrançois pour son professionnalisme, son dévouement et sa bienveillance auprès de Gisèle., de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2022 au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone: 418 656-6241, poste Courriel: info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org et Fondation des maladies du coeur et de l'AVC PO Box 460 STN K, Toronto, Ontario Téléphone: 877 882-2582 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.