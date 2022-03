VACHON, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 février 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Nicole Vachon, épouse de Marc-Aurèle Picard, fille de feu Victorien Vachon et de feu Yvonne Bellavance. Elle demeurait à Saints-Anges. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils: Mario (Marie-Claude Audet) et ses petits-fils: Olivier et Xavier. Elle était la sœur de feu Yvonique (feu Annette Tardif), Guy (Ghislaine Vachon), feu Lisette (feu Gérard Picard), Raymond (Jacqueline Gilbert), Louiselle (feu Claude Picard), Rachel (Rodrigue Audet), Éloi (Gisèle Bisson), Lorraine (Valère Brousseau) et Laurence (Léonce Brousseau). Elle était la belle-sœur de feu Irène, feu Noëlla (feu Alcide Bisson), feu Gérard (feu Lisette Vachon), Yvette (feu Robert Doyon), feu Madeleine (feu Rosaire Vachon), feu Aurélien (Hélène Perreault), Rollande (feu Paul Bisson), feu Paul-Émile (Aline St-Hilaire), feu Claude (Louiselle Vachon), Louisette (Bernadin Bégin) et Emmanuel.La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi, le 4 mars de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Vivre avec la fibrose kystique (629, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal (Québec) H2X 1T9): https://www.canadahelps.org/fr/dn/19678