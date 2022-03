DELAUNIÈRE, Jérôme



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre bien-aimé Jérôme, survenu le 24 février 2022. Il avait 40 ans. Alors que nous pleurons sa perte, nous le savons maintenant en paix et sans douleur.Jérôme était le fils adoré de Normande Doucet (Jean-François Lévesque) et Christian Delaunière (Odette Girard). Il laisse dans le deuil ses trois magnifiques enfants: Lili, Agathe et Victor ainsi que leur mère Christine Bergeron, sa conjointe des vingt dernières années. Il laisse également dans le deuil sa sœur Émilie Delaunière (Marc-Antoine Ruest) et ses neveux: Flora et Éloi; sa belle-mère Danielle Desbien, son beau-père Guildo Bergeron; sa belle-sœur Julie Bergeron (Olivier Delaunière) et leur fille Charlie; son beau-frère Adam Bergeron; son grand-père Jean-Roch Doucet (feu Yolande Gagnon) et sa conjointe Raymonde Perron ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de précieux ami(e)s. Bienveillant et toujours prêt à aider les autres, sa générosité et son dévouement étaient ses plus grandes qualités. La famille vous accueillera au, de 9h à 11h et de 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association AISQ, 5225, 3e Avenue Ouest, Québec, G1H 6G6, 418 622-4290; à la Société canadienne de la Sclérose en plaques, 202-245, rue Soumande, Québec - G1M 3H6, 418 529-9742.