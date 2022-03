GOSSELIN, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Guy Gosselin, époux de madame Normande Labrecque, fils de feu Henri Gosselin et de feu Délia Marceau. Il demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h45.et de là, au crématorium.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Maryse (Michel Payeur), Guylaine (Dominique Girard), Claude (Cynthia Martin), Andréanne (Yvan Larochelle), Jeanne (Dominique Bélanger); ses petits-enfants adorés: Jonathan, Christine, Dominique, Geneviève, Eve, Catherine, feu Alexandre, Mathieu, feu Yoan, Alissa, Gabriel, Marie-Laurence, Clara, Cassandra, Jacquelena et Matilda; ses arrière-petits-enfants: Sophianne, William, Mathis, Amy, Alyson, Charle, Charles-Olivier, Tristan et Louis; Il laisse également de nombreux frères, sa sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces. Un merci spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques Section Chaudière-Appalaches, 4060, boul. Guillaume-Couture, bureau 104, Lévis (Québec) G6W 6N2. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la