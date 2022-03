BERNIER, Aurore Ouellet



Au Centre d'hébergement St-François Inc., le 3 février 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Aurore Ouellet, épouse de feu monsieur Hervé Bernier, fille de feu madame Pauline Dubé et de feu monsieur Adélard Ouellet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.Elle était la mère de: feu Jocelyne, Jocelyn, Gérald, Michelle, Chantal (René Berthelot), Brigitte, Mario et Martin (Jocelyne Naud). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Jonathan, Francis (Elisabeth Trudel Pellerin), Isabelle (Pier-Luc Lafrenière) Audrey-Anne (Félix Rhéaume) et son arrière-petite-fille Lyvia (fille de Isabelle et Pier-Luc). Elle a rejoint ses frères et soeurs: Marie-Jeanne (feu Léopold Corbin)(Louis-Henri Durand), Jean-François, Lauréat (feu Thérese Tremblay), Richard (feu Marcelle Bouchard), Denise (feu Arthur Tardif), Yolande (feu Léon Pedneault), Noëlla (feu John Perron) et Bernadette (feu André Martineau). Elle laisse dans le deuil sa soeur Madeleine (Michel Brassard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Remerciements à tout le personnel du CHSLD St-François, médecins traitants, préposés, cuisiniers et bénévoles pour tous les soins prodigués pendant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.