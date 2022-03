PAGEAU, Diane



Au Foyer de Charlesbourg, le 11 février 2022, à l'âge 64 ans, est décédée madame Diane Pageau, conjointe de monsieur Pierre Coulombe, fille de feu madame Alexandrine Dorion et de feu monsieur François Pageau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 11 mars 2022 de 18 h à 21 h etde 9 h à 11 h 15Les règles de la santé publique en vigueur au moment de l'évènement seront appliquées. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Simon (Annabelle), Anthony (David); les filles de son conjoint: Geneviève (Sylvain), Joannie; ses petits-enfants: Élodie, Noémie, Georges, Elliot; ses frères et sœurs: Michel (Céline Langevin), Ginette, Linda (Daniel Hamel); ses beaux-frères et belles-sœurs: Francine (Denis Saint-Hilaire), Raymond (feu Monique Sabourin), André (Hélène Lavoie), Denis; ses neveux et nièces: Nicolas, Jean-Philippe, Mélissa, Stéphanie, Hélène, Pierre, Yves, Corinne, Félix, Dominique, Louis-Philippe; le père de ses deux fils: Jean-Claude Veilleux; la mère de ses deux petites filles: Nadine Lortie; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier le Dr Jean-François Larouche, oncologue au CHU de Québec, pour sa grande empathie.