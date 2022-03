PELLETIER, Marco



À son domicile, le 14 février 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Marco Pelletier, époux de madame Lucie Kirouac, Il était le fils de feu madame Charlotte Plante et de feu monsieur Lucien Pelletier. Il demeurait à Beauport, Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Lucie Kirouac; son fils: Maxime Pelletier, sa fille: Anne-Marie Pelletier (Yannick Paradis); ses petits-enfants: Marc-Olivier, Ariane et Amélia Paradis; ses frères ; Luc Pelletier (Muguette Langlois) et Michel Pelletier ; ses beaux-parents Gabriel Kirouac (feu Jeannine Simard); ses beaux-frères et belles-soeurs Julie Kirouac (Mario Simard), Lyne Kirouac (Normand Laplante), Rachel Kirouac (Guy Couture), Yves Kirouac (Lucie Paré), Rémi Kirouac (Édith Fontaine) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC-Orléans (secteur Beauport) pour leur dévouement et leur service exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québeçoise du Cancer, 2375, Avenue de Vitrée, Québec, (Québec) G15 5B3,www.cancerquebec.que@fqc.qc.ca