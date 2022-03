TURGEON, Raymond



À l'hôpital régional de Portneuf, le 11 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Turgeon, époux de feu dame Micheline Hamel, fils de feu monsieur Charles Turgeon et de feu dame Alice Gauthier. Il demeurait à Donnacona.L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Turgeon laisse dans le deuil ses beaux-frères Réal et Benoît ainsi que ses belles sœurs Denise, Diane, Monique, Nathalie et Doris. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Micheline Hamel, ses parents, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel. La famille tient à remercier le personnel de la résidence de soins de longue durée de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1/fondation@santeportneuf.ca.